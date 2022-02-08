С нетрезвых водителей Владимирской области взыскано более 100 миллионов рублей

В 2021 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 102 миллионов рублей.

За 12 месяцев было возбуждено 3493 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД. Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав.

В 2020 году за аналогичный период во Владимирской области было возбуждено 3148 исполнительных производства в отношении правонарушителей данной категории, взыскано свыше 90,5 миллионов рублей штрафов за нетрезвое вождение.