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Общество8 февраля 2022 8:00

С нетрезвых водителей Владимирской области взыскано более 100 миллионов рублей

Было возбуждено 3493 исполнительных производства о взыскании штрафов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 2021 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 102 миллионов рублей.

За 12 месяцев было возбуждено 3493 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД. Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав.

В 2020 году за аналогичный период во Владимирской области было возбуждено 3148 исполнительных производства в отношении правонарушителей данной категории, взыскано свыше 90,5 миллионов рублей штрафов за нетрезвое вождение.