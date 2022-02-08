За сутки с улиц Владимира вывезли больше 6800 кубометров снега

За прошедшие сутки в места временного складирования вывезено более 6800 кубометров снега (свыше 340 рейсов большегрузных самосвалов).

В ночь с 7 на 8 февраля уборку снега с улиц Владимира вели 23 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Снег убирали на улицах Бородина, Даргомыжского, Луначарского, Мира, Ломоносова, Большой Нижегородской, Добросельской, Северной, Чайковского, Горького, Большие Ременники, Хирурга Орлова, проспекта Ленина, Рокадной дороги

Сегодня, 8 февраля, работы по уборке снега с улиц города выполняют 46 единиц техники и 53 рабочих ручной уборки ЦУГД. 9 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования. Работы организованы на улицах Лакина, Гагарина, Большой Московской, Георгиевской, Большой Нижегородской, Юбилейной, Соколова-Соколенка, Егорова, Горького, проспекте Строителей, Суздальском проспекте, микрорайонах Лунево, Уварово, Бухолово, Кусуново, Энергетик, деревне Ширманиха.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).