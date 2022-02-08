Во Владимире собирают книги для сельских библиотек

С 7 по 14 февраля во Владимирской области проходит Неделя книгодарения. На этой неделе в областной библиотеке для детей и молодежи мы собирают книги для сельских библиотек в Меленковском и Гороховецком районах.

Жителей областного центра просят приносить новые и современные книги (до 2010 года издания) - художественную литературу для взрослых и детей.

Также владимирцы смогут поучаствовать в разных мероприятиях. 8 февраля в корпусе на ул. Мира, 51 пройдет «Литературная мозаика» — сложи портрет известного литературного героя из детских книг, познавательный час об истории книг с мастер-классом по созданию закладки-оригами, а также громкие чтения отрывков из детских книг-юбиляров 2022 года.

В корпусе на пр. Строителей, 23 пройдет викторина о писателях-юбилярах 2022 и беседа об экранизированных детских книгах, с просмотром отрывков из этих фильмов.