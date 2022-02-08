Во Владимире сняли с поезда двух пьяных пассажиров «Ласточки»

Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, от начальника поезда «Москва — Нижний Новгород» поступила информация о том, что к составу требуется наряд полиции.

Подоспевшему наряду ППС поездная бригада объяснила, что причиной вызова послужило поведение двух мужчин — жителей Московской области. Оба в пути пили алкоголь и в нетрезвом виде нецензурно бранились, мешали проезду пассажиров и работе членов поездной бригады, а на замечания не реагировали.

В итоге начальник поезда после жалоб граждан принял решение обоим в проезде отказать, о чем и составил два акта, которые и передал полицейским вместе с буйными пассажирами.

Обоих высадили и препроводили в отдел полиции, где составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественных местах, за нахождение в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство.

В дальнейший путь мужчины отправились уже на другом поезде по заново купленным билетам.