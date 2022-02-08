В Гусь-Хрустальном молодые люди похищали люки городских колодцев

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального передали в суд уголовное дело, возбужденное на 18 и 22-летних молодых людей, обвиняемых в совершении нескольких краж.

По версии следствия, парни в августе минувшего года украли четыре люка с колодцев канализации и водопровода. Общий вес крышек составил более 220 килограммов. Крышки они затем разбивали кувалдой, после чего сдавали в пункт приема металлов.

Задержали молодых людей сотрудники уголовного розыска. Оба сознались в кражах.

В скором времени Гусь-Хрустальный городской суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела.