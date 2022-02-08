В Александрове судебные приставы взыскали 210 тысяч рублей долга по зарплате

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях приставы Александровского района завершили два исполнительных производства, которые ранее были возбуждены в отношении местного предприятия. Оба они касались долга по зарплате перед работниками на общую сумму в 210 тысяч рублей.

Однако даже после возбуждения исполнительных производств руководство компании не спешило оплачивать долг, так что судебным приставам пришлось вынести постановление о взыскании исполнительского сбора, а также принять меры по списанию суммы долга с банковских счетов предприятия.

Только после этого руководство организации самостоятельно перечислило все 210 тысяч рублей. В итоге деньги направили на выплату заработной платы, а исполнительные производства были окончены.