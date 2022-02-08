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Общество8 февраля 2022 6:54

В Александрове судебные приставы взыскали 210 тысяч рублей долга по зарплате

Своим сотрудникам задолжала местная фирма по изготовлению изделий из металла
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, на днях приставы Александровского района завершили два исполнительных производства, которые ранее были возбуждены в отношении местного предприятия. Оба они касались долга по зарплате перед работниками на общую сумму в 210 тысяч рублей.

Однако даже после возбуждения исполнительных производств руководство компании не спешило оплачивать долг, так что судебным приставам пришлось вынести постановление о взыскании исполнительского сбора, а также принять меры по списанию суммы долга с банковских счетов предприятия.

Только после этого руководство организации самостоятельно перечислило все 210 тысяч рублей. В итоге деньги направили на выплату заработной платы, а исполнительные производства были окончены.