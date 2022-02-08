В Коврове местный житель украл мобильный телефон и велосипед

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».
По версии следствия, осенью прошлого года 38-летний ковровчанин, находясь в кафе, увидел, как другой посетитель случайно выронил телефон. Мужчина воспользовался этим и забрал гаджет себе, и начал пользоваться им сам.
А уже через несколько дней он же похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев, после чего вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина сознался в кражах.
В результате телефон и велосипед были обнаружены, изъяты и возвращены хозяевам.
В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.