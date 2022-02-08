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Происшествия8 февраля 2022 6:33

В Коврове местный житель украл мобильный телефон и велосипед

Он был задержан и дал признательные показания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

По версии следствия, осенью прошлого года 38-летний ковровчанин, находясь в кафе, увидел, как другой посетитель случайно выронил телефон. Мужчина воспользовался этим и забрал гаджет себе, и начал пользоваться им сам.

А уже через несколько дней он же похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев, после чего вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина сознался в кражах.

В результате телефон и велосипед были обнаружены, изъяты и возвращены хозяевам.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.