В "Музее природы" откроется выставка, посвященная рыбалке

фото ВСМЗ

11 февраля в Музее природы начинает работу выставка «Рыбалка – занятие древнее». На ней можно будет увидеть 66 предметов из шести коллекций музея: «Археология Владимира», «Археология Суздаля», «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Зоологические материалы».

Азартный процесс рыбалки давно замечен художниками. Секреты рыбного промысла раскрывает графическая работа Обросова «Ловля хариуса». Очень динамична работа Ээльмы «За рыбой», летним зноем дышит картина Шерышева «Мальчишки». Самый почтенный по возрасту художественный экспонат выставки – гравюра, отпечатанная в XVIII веке: «Турок, глядящий на рыбака». Впрочем, рыболовные крючки, сделанные ещё до нашей эры, не менее интересны, как и грузила, знавшие времена князя Андрея Боголюбского.

Выставка расскажет о рыбе и рыболовном промысле с незапамятных времён до наших дней и познакомит как с предметами археологии, так и с графическими и живописными работами, а ещё – с чучелами рыб, обитающих во владимирских водах.

Цена билета - 200 - 250 рублей.