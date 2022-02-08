Во Владимирской области на 42 процента вырос спрос на ученых

Сегодня – День российской науки. Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для научных специалистов, исследователей и лаборантов.

В 2021 году в России было открыто 29,5 тысячи вакансий для специалистов научной сферы – это на 36% больше, чем за 2020 год. Во Владимирской области было открыто 406 вакансий: регион показал рост к предыдущему году на 42%.

При этом большая часть вакансий для ученых была открыта работодателями из Москвы (16% от всех «научных» вакансий в стране), Московской области (8%), Санкт-Петербурге (8%), Свердловской области (6%) и в Краснодарском крае (4%). 1,4% российских вакансий было открыто во Владимирской области.

Треть всех вакансий для научных работников (32%) приходится на специалистов в области химии. Кроме того, компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%), физиков (2%), а также биотехнологов и экологов (по 1%). Интересно, что сильнее всего за год вырос спрос на экологов (количество вакансий увеличилось на 80%), а также на физиков (+71%) и биологов (+61%).

Средние предлагаемые зарплаты за год почти не изменились: по сравнению с 2020 годом рост составил всего 1,2 тысячи рублей - до 47,5 тысячи. Во Владимирской области рост составил 3,9 тысяч рублей, до 42,2 тысяч.