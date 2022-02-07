Врио вице-губернатора Владимирской области по вопросам соцразвития стал Владимир Куимов

С 4 февраля 2022 года Владимир Куимов назначен временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимирской области, курирующего вопросы социального развития.

Владимир Алексеевич Куимов родился в 1975 году в Костромской области. В 1997 году окончил Новгородский государственный университет по специальности «история», а в 2006 году − Северо-Западную академию государственной службы по специальности «финансы и кредит». Имеет учёную степень кандидата философских наук. Работал в Новгородской области в сфере молодёжной политики и культуры, министром инвестиционной политики этого региона. В Москве занимал руководящие посты в ряде инвестиционных и консалтинговых компаний, был исполнительным директором Российского общества «Знание», заместителем директора Международной школы бизнеса (института) Финансового университета при Правительстве России. До назначения на должность в администрации Владимирской области работал замом руководителя Финансово-аналитического центра Московской области.

В 33 регионе Владимир Куимов будет отвечать за реализацию государственных полномочий в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики, охраны объектов культурного наследия.