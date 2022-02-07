Владимирские рыбаки стали третьими в Кубке России по ловле на мормышку

Владимирский рыболовный клуб опубликовал окончательные итоги Всероссийских соревнований по ловле на мормышку со льда «Кубок России — 2022». В этом году состязание проводилось во Владимирской области — в Суздальском районе на Глазовском водохранилище, где заранее были определены зоны состязаний для рыболовов-участников.

В борьбе за Кубок приняли участие 27 команд со всей страны — несколько десятков спортсменов из разных уголков России в течение двух дней состязались за право стать лучшими.

По итогам соревнований первое и второе место досталось командам из Москвы «Москва-1» и «Москва-2» соответственно. Тем не менее, Владимирская область без награды не осталась — наша команда «Владимирская область-3» заняла почетное третье место, получив «бронзу».

Остальные три команды из Владимирской области заняли 5, 6 и 10 места в общем зачете. Поздравляем наших спортсменов с бронзовой наградой и успешно проведенными соревнованиями!