Владимирские прокуроры за год выявили 38 тысяч нарушений закона

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2021 году прокурорами было выявлено более 38 тысяч нарушений федерального законодательства.

В связи с этим принесено 3,5 тысячи протестов, внесено 8,8 тысяч представлений, а также 7,9 тысяч человек привлечены к ответственности в дисциплинарном порядке.

Помимо прочего, еще 3,1 тысяча человек и организаций были привлечены к административной ответственности, было объявлено 1,3 тысячи предостережений, и предъявлено 3,6 тысяч заявлений на сумму около 250 миллионов рублей.

Также прокуроры в 2021 году направили следователям 213 материалов проверок, причем в 204 случаях были возбуждены уголовные дела.