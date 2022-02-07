Во Владимирской области в окружном учебном центре состоялась учебная тревога

Как сообщает Минобороны России, на днях личный состав окружного учебного центра по подготовке младших специалистов, дислоцирующийся во Владимирской области, был приведен в высшие степени боевой готовности.

К счастью, тревога была лишь учебной и выполнялась с целью проверки организации учебного процесса.

Военнослужащие учебных подразделений на военной технике выдвинулись на полигоны для выполнения задач. На полигонах были отработаны тактические действия по борьбе с условным противником, а также действия по фортификационному оборудованию огневых позиций и маскировке военной техники. С задачами учебный центр справился успешно.