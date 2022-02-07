Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 12:58

Юрьев-Польская прокуратура обнаружила в интернете запрещенные сайты

В суд направлены 8 административных исковых заявлений с требованием о блокировке сайтов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Юрьев-Польского района выявила запрещенные сайты. На них размещалась информация о продаже дипломов, аттестатов об окончании образовательных учреждений, получении услуг интимного характера за плату, справок об обучении в образовательной организации для предъявления их в военкомат с целью получения отсрочки от армии, приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи без оформления каких-либо документов, приобретении документов, подтверждающих получение гражданства РФ, об оказании услуг по продаже и обезналичиванию банковских карт субъектами, не относящиеся к кредитным, а также об изготовлении самодельным способом оружия и взрывчатых веществ.

Прокурором района в суд направлены 8 административных исковых заявлений с требованием о блокировке сайтов. Иски прокурора удовлетворены.

0