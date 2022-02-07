Во Владимирской области снизился уровень преступности

В ходе состоявшейся в прокуратуре Владимирской области коллегии по итогам 2021 года, прозвучал тезис о том, что криминогенная обстановка в регионе характеризуется общим уменьшением зарегистрированных преступлений на 6,5 процента. Причем тяжких и особо тяжких составов стало меньше на 2,9 процента.

Во Владимирской области чуть более чем на 17 процентов сократилось количество убийств, на 7,4 процента стало меньше преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, причем повлекших смерть потерпевшего также снизилось на 2,1 процента.

Меньше стали совершать преступлений против собственности: краж стало меньше на 11,4 процента, грабежей — на 20,1 процента, а число разбоев снизилось вовсе почти вдвое — на 47,5 процента.

Также реже стали возбуждаться уголовные дела по факту ДТП с тяжкими последствиями. Число таких преступлений снизилось на 11,2 процента.

Стоит упомянуть, что дистанционных краж с использованием компьютерных технологий и технологий связи снизилось на 13,1 процента, а таких же мошенничеств — на 4 процента.

При этом общая раскрываемость осталась на прошлогоднем уровне, и составила 51,2 процента.