Во Владимире выберут лучшую масленичную куклу

В этом году масленичная неделя пройдет с 28 февраля по 6 марта. По традиции в воскресенье, в день окончания масленичной недели, проводятся народные гуляния, ярмарки.

Администрация Ленинского района города Владимира приглашает предприятия, учреждения, организации, жителей города принять участие в конкурсе масленичных кукол «Самобытная Масленица-2022».

Уже традиционным стали номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

В основу создания образа куклы должны быть положены знания о народном искусстве, традициях, наследии народов России.

Все творческие работы будут выставлены 6 марта в сквере у здания Областного суда. Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы.

Прием заявок осуществляется до 28 февраля по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а, каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Самобытная Масленица-2022»).

Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82