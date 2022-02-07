В Муромском районе департамент транспорта обязали вернуть автобусные рейсы

Как сообщает Муромский городской суд, на днях был рассмотрен административный иск, поданный городским прокурором к областному департаменту транспорта и дорожного хозяйства.

Суть иска — оспорить бездействие и понудить главное автодорожное ведомство региона восстановить ряд автобусных маршрутов на территории Муромского района.

В иске указано, что жители деревни Загряжское фактически остались без автобуса после того, как в период самоизоляции маршрут №174 «Муром-Урваново» сократил рейсы и изменился. При этом дептранс ссылался на администрацию Муромского района, которая якобы сама должна была организовать автобусное сообщение, но тут обнаружилось, что рейс является межмуниципальным, так как часть остановок принадлежит району, а другая — округу Муром. Соответственно, организацией транспорта здесь должны заниматься областные власти.

Как бы то ни было, вопрос о восстановлении маршрута №174 в прежнем виде так и не ставился, и жители Загряжского оказались отрезаны от города.

Похожая неприятность случилась и с жителями деревень Савково и Саксино, когда из-за прекратившего работу перевозчика сюда перестал курсировать автобус №110. Власти пытались разыграть новый конкурс, но он так и не состоялся, так как никто не заявился.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил иск прокурора, признав бездействие департамента транспорта региона незаконным в части непринятия мер по организации перевозок для жителей Загряжского по маршрутам «Муром-Урваново» в пределах деревень Орлово, Загряжское и Мишино, а также для граждан, живущих в деревнях, через которые проходят маршруты №110 до деревни Савково и №114 до Тереховиц (Саксино).

На областной департамент транспорта и дорожного хозяйства суд возложил обязанность организовать регулярные автобусные перевозки на этих направлениях в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.