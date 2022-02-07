Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 306 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за прошедшие сутки было выписано по выздоровлению 306 человек. В то же время, за минувшие 24 часа по региону было подтверждено три новых летальных исхода от коронавируса.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области от covid-19 скончалось 3127 человек, выписано по выздоровлению 83976 человек.

Тем временем, в медучреждениях региона действуют 1956 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 81,2 процента, что составляет 1588 койко-мест. Еще 368 коек остаются свободными.