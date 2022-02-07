Во Владимире откроется фермерская ярмарка "Привоз"

В скором времени во Владимире, на территории торгового комплекса «Тандем» планируется открытие фермерской ярмарки «Привоз», сообщает департамент сельского хозяйства Владимирской области.

Площадь нового корпуса составляет более 3 тысяч кв. метров. Управляющая компания готова обеспечить арендаторам комфортные условия, с соблюдением всех санитарных норм, в том числе и ветеринарное обслуживание. Рядом с ярмаркой есть парковка на 700 машин.

Состоялись прямые переговоры между сельхозтоваропроизводителями и руководством управляющей компании «Привоза», достигнуты предварительные договорённости о заключении соглашений и договоров.