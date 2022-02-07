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Общество7 февраля 2022 10:12

Во Владимире за неделю зарегистрировано семь нарушений масочного режима

Таковы результаты проверок, состоявшихся на минувшей неделе в торговых точках
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, с 31 января по 6 февраля сотрудники мэрии совместно с полицейскими проверили 52 предприятия сферы потребительского рынка.

При этом в семи торговых точках выявлены нарушения масочного режима.

При этом протокол об административном правонарушении составили только в одном случае, в то время как в остальных ограничились профилактическими беседами.

Всего с начала года проверяющие проверили 247 магазинов и других торговых точек. В 32 случаях были зафиксированы нарушения санитарного режима.

Подобные рейды во Владимире будут продолжены.

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