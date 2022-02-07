«Честный лыжный марафон друзей-2022» в Гусь-Хрустальном собрал более 420 участников

фото пресс-службы Гусь-Хрустального

5 февраля в Гусь-Хрустальном в лесном массиве «Баринова роща» прошел юбилейный 10-ый «Честный лыжный марафон друзей - 2022», собравший вновь более 420 участников со всех уголков России.

Возрастной состав и мастерство спортсменов были очень различны: от мастеров спорта до обычных любителей лыжного спорта. Традиционно старт марафона был дан в две волны со стартовой поляны. В 12.00 лыжники отправились на дистанцию в 50 км, а в 12.15 - 34 км (три и два круга по 17 км).

Участие в соревнованиях также принял глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов, преодолевший дистанцию в 34 км за 2 часа 19 минут 58 секунд.

- Наверное, это самый быстрый результат за всю историю моего участия. Готовиться начал с декабря, как только выпал снег. В основном по выходным или поздно вечером в свободное время. Трасса отличная, погода тоже. Несмотря на все трудности при подготовке, связанные с большим количеством снега в лесу и вышедшей из строя техники - организаторы соревнований, СК «Баринова роща» сработали отлично. Впереди у нас Лыжня России и я всех приглашаю, - поделился Алексей Соколов.

На дистанции были развернуты пункты питания, на финише и участников, и болельщиков согревал горячий чай. Победители и призеры соревнований награждены медалями, дипломами, ценными подарками, хрустальными сувенирами.