Бывший тренер владимирского "Торпедо" стал исполнительным директором "Олимпа-Долгопрудного"

Известный владимирский футболист, бывший тренер "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин стал исполнительным директором "Олимпа-Долгопрудного", сообщает официальный сайт клуба.

Дмитрий Вязьмикин - воспитанник владимирского футбола, продолжительное время выступал за местное «Торпедо». Входил в тренерский штаб «Торпедо-Владимир» в конце 2011-го года. С 2018 по 2021 года был главным тренером владимирских «торпедовцев».

В 2021 году исполнял обязанности главного тренера «Химок-М», выступающих в ФНЛ-2, в заключительных четырёх играх перед зимней паузой.