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Происшествия7 февраля 2022 9:31

В Судогодском районе один человек пострадал в столкновении двух грузовиков

Авария произошла на федеральной трассе М-7 днем 6 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 12.40 на 190 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 42-летний водитель автомашины «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с ехавшим перед ним «КамАЗом», который также передвигался с фурой. За рулем отечественного грузовика находился мужчина 1964 года рождения.

В результате пострадал водитель «ДАФ» - прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли его в больницу с травмами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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