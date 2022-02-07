Во Владимирской области пять районов получат единую квитанцию за услуги ЖКХ

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», соглашение было подписано с ООО «Хартия», которая является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском и Александровском районам.

Теперь в этих районах квитанции за электричество и вывоз мусора станут едиными. В ближайшее время жители многоквартирных домов получат новые «квитки».

При этом энергетики напоминают, что если в новой квитанции окажется неверно указано количество зарегистрированных жильцов, данные следует уточнить, обратившись в клиентский офис «Энергосбыт Волга».