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Общество7 февраля 2022 9:01

Во Владимирской области пять районов получат единую квитанцию за услуги ЖКХ

На днях соответствующее соглашение подписали две «коммунальные» компании региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», соглашение было подписано с ООО «Хартия», которая является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском и Александровском районам.

Теперь в этих районах квитанции за электричество и вывоз мусора станут едиными. В ближайшее время жители многоквартирных домов получат новые «квитки».

При этом энергетики напоминают, что если в новой квитанции окажется неверно указано количество зарегистрированных жильцов, данные следует уточнить, обратившись в клиентский офис «Энергосбыт Волга».

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