Вязниковец во время застолья украл у друга банковскую карту

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем январе в полицию обратился 49-летний житель Вязников, который сообщил о краже денег с его банковского счета.

По словам мужчины, 31 декабря он был в гостях у друга, с которым они пили алкогольные напитки. При этом друг несколько раз ходил в магазин за добавкой, для оплаты которой гость передавал ему свою банковскую карту.

После задержания 40-летний друг потерпевшего сознался в краже и объяснил, что действительно ходил в магазин, где совершал оплату по этой карте, но в очередной раз не вернул «пластик» хозяину, а оставил себе, и затем еще несколько дней оплачивал по карте свои покупки. В общей сложности ущерб составил более 21 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.