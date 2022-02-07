В выходные с улиц Владимира вывезли более 8 тысяч кубометров снега

За субботу и воскресенье в места временного складирования вывезено более 8 тысяч кубометров снега (свыше 420 рейсов большегрузных самосвалов). К работам по уборке снега с улиц Владимира привлекалось ежедневно не менее 40 единиц техники.

В ночь с субботы на воскресенье уборку снега с улиц Владимира вели 43 единицы техники и 12 рабочих ручной уборки муниципального «Центра управления городскими дорогами» (ЦУГД). Снег убирали на улицах Урицкого, Муромской, Большой Московской, Большой Нижегородской, Гагарина, Горького, Хирурга Орлова, Большие Ременики, проспекте Строителей, проспекте Ленина, Октябрьском проспекте, Ерофеевском спуске.

Сегодня, 7 февраля, работы по уборке снега с улиц города выполняют 53 единицы техники и 54 рабочих ручной уборки ЦУГД. 12 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования. Работы организованы на улицах Черняховского, Солнечной, Большой Московской, Георгиевской, Большой Нижегородской, Гагарина, Мира, Комиссарова, Институтский городок, Горького, Василисина, проспекте Ленина, Суздальском проспекте, микрорайонах Веризино, Лунево.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).