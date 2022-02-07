Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 февраля 2022 8:13

Спикер Заксобрания заболел коронавирусом

Об этом Владимир Киселев написал в своем инстаграме
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Спикер Законодательного Собьрания Владимирской области Владимир Киселев получил положительный экспресс-тест на коронавирус.

- Ещё вчера бегал на лыжах и купался в проруби, но видимо, это, в полной мере, не защищает от внезапного ковида. Сегодня экспресс-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально, надеюсь, благодаря хорошему иммунитету, болезнь пройдёт в легкой форме. Берегите себя! - написал Киселев в своем инстаграме.

Напомним, что 4 февраля Владимир Киселев был ведущим 31-й отчетно-выборной конференции владимирского регионального отделения «Единой России».

0