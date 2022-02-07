Во Владимире пьяный водитель «Оки» сбил женщину с ребенком

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 18.00 на улице Большой Московской в районе дома №53 водитель малолитражки «Ока» - мужчина 1956 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего автомобиль выскочил на тротуар и сбил женщину, которая везла в санках ребенка.

К счастью, малыш не пострадал, а вот женщина 1975 года рождения получила травмы — врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Что касается водителя «Оки», то он и не думал останавливаться — он продолжил путь, попутно врезавшись в стену Владимирской епархии с противоположной стороны дороги, и укатил дальше.

- В результате водитель был разыскан и задержан. На него было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, - сообщил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Как оказалось, 66-летний мужчина за рулем «Оки» был пьян, и по ходу движения женщина с ребенком и монастырская стена оказались далеко не единственным его препятствием. Задержать его удалось на улице Музейной, где водитель в очередной раз не справился с управлением и врезался в сугроб.