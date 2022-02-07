Жителю Владимира дали пять лет за ДТП с четырьмя погибшими

40-летний житель Владимира признан судом виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека.

Следствием и судом установлено, что 9 октября 2020 около 16 часов 45 минут водитель автомобиля « Субару» двигаясь по автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров» с превышением допустимой скорости, столкгулся с движущимся по встречной полосе автомобилем «Хёндэ». В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека, в том числе малолетний ребенок, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Вину мужчина признал полностью. С учетом всех обстоятельств, суд назначил владимирцу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибших. Осужденный обязан выплатить денежную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей.