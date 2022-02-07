Владимирские фразы попадут на языковую карту

Владимирская область принимает участие в проекте «Подслушай незнакомца», цель которого собрать молодежный сленг на интерактивной карте.

Владимирский филолог Наталия Фельдман считает составление карты языка молодёжи отличной идеей.

«Она позволяет решить сразу несколько задач – и отразить живые процессы, которые прямо сейчас происходят в языке, и передать местное своеобразие, и обратить внимание друг на друга, ведь язык – это то, что всех нас объединяет, способствует пониманию и эффективному взаимодействию», - уверена кандидат филологических наук.

Вот некоторые фразы, которые могут попасть на карту Владимирской области: «годный пиджак себе купил»; «мы все исплевались на этот фильм»; «построил себе небольшую домушку».