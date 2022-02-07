По данным на начало 2022 года, жители Владимирской области хранят на депозитах 234 миллиарда рублей. За год эта сумма выросла на 7%. При этом сбережения жителей региона превышают их задолженность перед банками почти на 64 миллиарда рублей.

Владимирцы по-прежнему предпочитают рублевые вклады (92%). Доля таких вкладов возросла на 8% и составила 215 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте за год сократились на 3% до суммы, эквивалентной почти 19 млрд рублей.

Свои накопления нарастил и региональный бизнес. К началу года на депозитах предприятий и организаций находилось более 25 млрд рублей, прирост составил 37%. Средства индивидуальных предпринимателей за 2021 год увеличились на 14% и приблизились к 9 млрд рублей.

«Иногда банки предлагают вклады с хорошими процентами, а на деле оказывается, что получить их не так-то просто — нужно дополнительно открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить сразу большую сумму. Опираясь на таблицу с четкими условиями вкладов, человек сможет правильно оценить его доходность и выбрать наилучшее предложение», — подчеркнула управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.