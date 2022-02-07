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Общество7 февраля 2022 7:03

Ковровскому музею передали личные вещи маршала Устинова

Все эти предметы можно будет увидеть в экспозиции
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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2 февраля директор Ковровского историко-мемориального музея Ольга Монякова находилась в Москве в гостях у семьи внука маршала Устинова Сергея Александровича Немцова.

Целью поездки стал разговор о передаче для экспозиции готовящегося к открытию музея "Ковров - город оружейной славы" личных вещей и документов Устинова. Семья поддержала идею и передала для экспозиции уникальную коллекцию из предметов, которыми пользовался во время своей работы Д.Ф. Устинов.

Это и его настольные блокноты, очки, деловая папка, пепельница, портсигар, карандаши и даже полевая фуражка. Есть среди переданных вещей и подарок Д.Ф. Устинову от трудящихся г.Коврова 1980 года. Все эти предметы можно будет увидеть в экспозиции музея.

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