Во Владимирской области 7 февраля коронавирус диагностирован у 2047 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 февраля лабораторно подтверждено 2047 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

1039 заболевших во Владимире, 352 - в Муромском, 134 - в Александровском,108 - в Ковровском, 83 - в Кольчугинском, 69- в Киржачском, 56 - в Юрьев-Польском, 49 - в Петушинском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Собинском, 32 - в Суздальском, 23 - в Судогодском, 15 - в Вязниковском, 9 - в Камешковском, по 3 заболевших в Радужном и Гороховецком районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 99 076 случаев заболевания (26308 сл. в г. Владимире, 10555 сл. в Муромском, 9394 сл. в Ковровском, 4298 сл. в Петушинском, 4959 сл. в Кольчугинском, 5435 сл. в Александровском, 4271 сл. в Юрьев-Польском, 10455 сл. в Гусь-Хрустальном, 1245 сл. в Судогодском, 2740 сл. в Собинском, 936 сл. в г. Радужный, 3219 сл. в Киржачском, 2058 сл. в Камешковском, 1986 сл. в Гороховецком, 2164 сл. в Меленковском, 3950 сл. в Вязниковском, 3530 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).