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Происшествия7 февраля 2022 6:10

Во Владимире один человек спасен во время пожара в многоквартирном доме

Происшествие случилось вечером 6 февраля на улице Октябрьский военный городок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.01 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей квартире в доме №24 на улице Октябрьский военный городок.

К месту ЧП прибыли 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. На тот момент из квартиры на втором этаже валили клубы дыма. Два звена газодымозащитников направились на разведку, тушение и эвакуацию людей. Вскоре огонь был потушен на площади 1 квадратный метр. Как выяснилось, горели вещи на балконе.

К счастью, никто из людей в результате не пострадал, однако в ходе тушение пять человек были эвакуированы, еще одного человека - хозяина квартиры спасли при помощи спасательных устройств.

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении спасённого хозяина квартиры.

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