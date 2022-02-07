Владимирский спортсмен выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе

Абуязид Манцигов выиграл домашний чемпионат России по греко - римской борьбе. В весовой категории до 77 кг он победил Адлета Тюлюбаева и завоевал путевку на чемпионат Европы.

Напомним, на чемпионат России в Суздаль съехалось более 370 сильнейших спортсменов со всей страны. У владимирской команды 2 золотых медали: чемпионами стали Артур Саргсян и Абуязид Манцигов.

«Проведение в регионе таких крупных и авторитетных состязаний помогает продвигать активный образ жизни среди его жителей и развивать владимирскую школу спортивной борьбы. Наши борцы из года в год на соревнованиях всероссийского и мирового уровня доказывают, что они – воплощение русской силы и духа, и мы по праву можем гордиться их победами, - отметил врио губернатора Александр Авдеев.