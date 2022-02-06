Строительство Рпенского проезда продолжается

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись в 2021 году при строительстве «Рпенского проезда», работы продолжаются.

Как сообщается в группе Дороги Владимирской области во ВКонтакте, сейчас производятся работы: по погружению буронабивных свай в тело дороги для укрепления основания (из 2631 погружено 1453), по инъектированию грунта в охранной зоне ЛЭП, по переустройству хозбытовой канализации, напорной канализации, по устройству ливневой канализации диаметром 1600 мм, по переустройству водопроводных линий, мероприятия по сохранности сети водопровода, принадлежащего АО "ВПО «Точмаш», по строительству двух подпорных стен из пяти. Одна выполнена на 60%, вторая выполнена на 50%, по мосту на правом берегу реки Рпень: буронабивные сваи, ростверки и стойки выполнены на 60 %.

Напомним, что работы по строительству Рпенского проезда, стоимость которого превышает 2 миллиарда рублей, начались в конце 2020 года. К концу 2021 года врио губернатора Александр Авдеев заявил, что строительство Рпенского проезда отстает от графика почти на год, поэтому сроки ввода дороги в эксплуатацию отодвигаются.