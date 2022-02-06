За сутки во Владимирской области от коронавируса умерло еще 6 человек

6 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1658 новых случаев заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 97029 случаев заболевания.

В больницах региона действует 1926 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 78,8 процента из них занято (1518), свободны 408 коек.

83670 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 319 человек. За период наблюдения в области отмечено 3124 летальных случая (+6 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 625714 жителей региона, второй – 599657.