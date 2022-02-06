Во Владимирской области 6 февраля коронавирус подтвержден у 1658 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 февраля лабораторно подтверждено 1658 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

916 заболевших во Владимире, 197 - в Муромском, 133- в Ковровском, 76 - в Киржачском, 68 - в Александровском, 64 - в Кольчугинском, 48 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Юрьев-Польском, 29 - в Собинском, 23 - в Петушинском, 21 - в Камешковском, 18 - в Суздальском, 17 - в Судогодском, 8 - в Вязниковском, 5 - в Гороховецком районах, 4 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 97 029 случаев заболевания (25269 сл. в г. Владимире, 10203 сл. в Муромском, 9286 сл. в Ковровском, 4249 сл. в Петушинском, 4876 сл. в Кольчугинском, 5301 сл. в Александровском, 4215 сл. в Юрьев-Польском, 10418 сл. в Гусь-Хрустальном, 1222 сл. в Судогодском, 2705 сл. в Собинском, 933 сл. в г. Радужный, 3150 сл. в Киржачском, 2049 сл. в Камешковском, 1983 сл. в Гороховецком, 2164 сл. в Меленковском, 3935 сл. в Вязниковском, 3498 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).