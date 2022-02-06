В больнице Коврова пациентка заперлась в комнате для персонала

В поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что в одной из городских больниц у женщины случился психоз, и она закрылась в комнате для персонала. Была угроза, что она может пострадать от собственных рук.

На место незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Когда они прибыли на место, рассказали, что женщина в возрасте, выкрала ключи и закрылась.

- Сначала решили аккуратно попробовать открыть дверь. Изнутри женщина вставила ключ и держала, чтобы с другой стороны не смогли открыть. После нескольких попыток открыть дверь аккуратно, поняли, что ничего не получится. Радовало, что женщина находилась у двери и была занята тем, чтобы препятствовать обеспечению доступа. Также медики предупреждали, что она до последнего может оказывать сопротивление. Решено было выламывать замок. Через минуту дверь открыли и женщина стояла, смотрела на спасателей, не понимая, что происходит. Женщину передали медикам, - рассказал в соцсетях Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова.