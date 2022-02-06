Владимирское "Торпедо" сыграло вничью в муромским клубом

5 февраля состоялся первый товарищеский поединок владимирского «Торпедо» в 2022 году. Соперником стал клуб "Муром".

Как сообщает пресс-служба владимирского "Торпедо", при равной игре гости сумели открыть счёт под занавес первого тайма, когда отличился Никита Голуб. Подопечные Александра Горбачёва приложили максимум усилий, чтобы избежать поражения. И это им удалось. За считанные минуты до финального свистка Илья Жаров установил окончательный счёт - 1:1.

- Как и предполагали, эта игра даст нам много информации. У нас еще много проблем, есть над чем работать. Нет одинакового понимания ни по отбору, ни по контролю мяча. Будем тренироваться. Хорошо, что есть такие спарринги, впереди 4 игры, за это время постараемся убрать все недостатки, - прокомментировал главный тренер черно-белых Александр Горбачев.

Наставник отметил, что футболистам не хватает "хорошей спортивной наглости, чтобы на поле было повеселее".

11 февраля "Торпедо" примет "Рязань". Начало матча - в 14.00. Матч пройдет без зрителей.