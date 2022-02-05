В Александровском районе почтальон попался на мошенничестве

34-летнего жителя г.Струнино обвиняют в мошенничестве в крупном размере. В октябре 2019 года он, работая на почте, под вымышленными именами осуществлял заказы дорогостоящих товаров через интернет-приложение «Яндекс Маркет». При этом, являясь сотрудником «Почта России», он имел доступ к месту хранения невостребованных посылок. Воспользовавшись тем, что другие сотрудники за ним мне наблюдали, мужчина вынимал содержимое посылок, заменяя их на посторонние предметы, а имущество, находящееся в посылках, похищал путем обмана.

В результате указанных действий почтальон причинил материальный ущерб в размере 440 072 рублей. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.