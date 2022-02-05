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Общество5 февраля 2022 15:00

Всероссийский архив пополнился пятью уникальными документами из Владимирской области

Они появились в Суздале в 16 веке
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Департамент юстиции Владимирской области направил на рассмотрение комиссии при Росархиве листы учёта и описания уникальных документов на пять документов из фонда № 575 «Суздальский Покровский 1-го класса женский монастырь» Государственного архива Владимирской области. Все они созданы в середине XVI века и являются подлинными. Уникальность представленных документов в том, что это не богослужебные, а бытовые документы, которых за это время не только в региональных, но и в федеральных архивах сохранилось крайне мало.

Всего Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации включено уже 78 документов, хранящихся в госархиве Владимирской области.

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