Всероссийский архив пополнился пятью уникальными документами из Владимирской области

Департамент юстиции Владимирской области направил на рассмотрение комиссии при Росархиве листы учёта и описания уникальных документов на пять документов из фонда № 575 «Суздальский Покровский 1-го класса женский монастырь» Государственного архива Владимирской области. Все они созданы в середине XVI века и являются подлинными. Уникальность представленных документов в том, что это не богослужебные, а бытовые документы, которых за это время не только в региональных, но и в федеральных архивах сохранилось крайне мало.

Всего Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации включено уже 78 документов, хранящихся в госархиве Владимирской области.