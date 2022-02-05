Во Владимирской области открыто почти две тысячи коек для больных коронавирусом

Как рассказали в областной администрации, по состоянию на 5 февраля в медорганизациях региона действует 1926 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 75,4 процента из них занято (1453), свободны 473 койки.

Также в области продолжают выздоравливать пациенты с коронавирусом, за последние сутки поправились 302 человека, это в четыре с лишним раза меньше, чем заболели. Всего за время пандемии 83351 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел. За период наблюдения в области отмечено 3118 летальных случаев. Облздрав напоминает, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.