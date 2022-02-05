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Общество5 февраля 2022 11:22

Жителя Суздаля заставляют переделать дом, который не вписывается в исторический облик города

Он нарушил его исторический облик
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В мае прошлого госинспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области по результатам рассмотрения проекта индивидуального жилого дома было выдано заключение о соответствии данного объекта предмету охраны, требованиям к градостроительному регламенту зоны исторической застройки в границах Суздаля начала ХХ века. Однако при проверке в ноябре 2021 года оказалось, что возведенный дом не соответствует получившему положительное заключение проектному решению.

В результате администрация города Суздаля обратилась в суд с иском к собственнику. Его хотят заставить в течение года привести исторически ценный градоформирующий объект – жилой дом в соответствие с установленными требованиями Минкульта иипроводить строительные работы в соответствие с проектом.

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