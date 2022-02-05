Жителя Суздаля заставляют переделать дом, который не вписывается в исторический облик города

В мае прошлого госинспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области по результатам рассмотрения проекта индивидуального жилого дома было выдано заключение о соответствии данного объекта предмету охраны, требованиям к градостроительному регламенту зоны исторической застройки в границах Суздаля начала ХХ века. Однако при проверке в ноябре 2021 года оказалось, что возведенный дом не соответствует получившему положительное заключение проектному решению.

В результате администрация города Суздаля обратилась в суд с иском к собственнику. Его хотят заставить в течение года привести исторически ценный градоформирующий объект – жилой дом в соответствие с установленными требованиями Минкульта иипроводить строительные работы в соответствие с проектом.