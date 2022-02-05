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Общество5 февраля 2022 9:22

Во Владимирской области выросла плата за капремонт

Платить за квадратный метр станет дороже на 35 копеек
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В регионе выросла плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь владельцы квартир будут платить по семь с половиной рублей за квадратный метр квартиры. Новые расценки действуют с 1 января.

Как отмечают чиновники, рост расценок связан с подорожанием стройматериалов. При этом в области тариф остаётся одним из самых низких в ЦФО, по которому средняя плата за капремонт около восьми рублей с квадратного метра.

Напомним, в последний раз плату за капремонт повышали год назад, тогда тариф вырос с шести с половиной рублей за "квадрат" до 7,15 рублей. А до этого тариф на одном уровне держался шесть лет.

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