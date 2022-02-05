Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели почти полторы тысячи человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 660 сл. в г. Владимире, 81 сл. в Муромском, 172 сл. в Ковровском, 37 сл. в Петушинском, 79 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 84 сл. в Юрьев-Польском, 73 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Судогодском, 33 сл. в Собинском, 8 сл. в г. Радужный, 93 сл. в Киржачском, 36 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 29 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 95 371 случай заболевания, из них 24353 сл. в г. Владимире, 10006 сл. в Муромском, 9153 сл. в Ковровском, 4226 сл. в Петушинском, 4812 сл. в Кольчугинском, 5233 сл. в Александровском, 4184 сл. в Юрьев-Польском, 10370 сл. в Гусь-Хрустальном, 1205 сл. в Судогодском, 2676 сл. в Собинском, 929 сл. в г. Радужный, 3074 сл. в Киржачском, 2028 сл. в Камешковском, 1978 сл. в Гороховецком, 2164 сл. в Меленковском, 3927 сл. в Вязниковском, 3480 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском.