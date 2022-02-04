В Селивановском районе жилой дом сгорел во время пожара

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.30 сотрудникам Центрального пункта пожарной связи Селивановского пожарно-спасательного гарнизона поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщали о горящем доме в деревне Исаково.

На место были направлены девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Когда они прибыли на место, выяснилось, что вызов был поздним, и дом вместе с хозяйственной постройкой полыхали по всей площади.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 144 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.