Из Владимира за минувшие сутки вывезли 400 самосвалов снега

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на 4 февраля на ряде улиц Владимира в уборке снега было задействовано 37 единиц различной техники. Утром им на смену вышли 34 спецмашины и 50 дворников. В частности, уборка велась на улицах Крупской, Северной, Полины Осипенко, Гагарина , 2-й Никольской, Георгиевской, Луначарского, Тихонравова, а также на улицах Большой Московской, Большой Нижегородской, Дворянской и на Лыбедской магистрали.

Всего за прошешие сутки из города самосвалы сделали 400 рейсов и вывезли более 8000 кубометров снега.

В мэрии еще раз обращаются к автолюбителям, и просят убрать своих «железных коней» с краев проезжих частей, чтобы обеспечить спецтехнике возможность лучшей уборки города.