Во Владимире дорожники нарушали экологические нормативы

Как сообщает прокуратура Владимирской области, претензии надзорного ведомства появились к работе организации АО «ДЭП №7», занимающейся ремонтом автодорог общего пользования и расположенной на Московском шоссе, через дорогу от гипермаркета «Лента».

Как показала проверка, гараж и открытая автостоянка организации являются источниками выбросов в атмосферу оксида, диоксида азота, серы, бензина, керосина и других вредных веществ.

Кроме того, нарекания вызвала площадка предприятия, которая является еще и источником шума. Так, согласно заключениям областного Центра гигиены и эпидемиологии, уровень шума от работы транспорта на этой площадке превышает гигиенические нормативы почти на четверть.

В заключение, вопреки требованиям закона, «ДЭП №7» не разработал проект организации санитарно-защитной зоны.

По результатам проверки Владимирский природоохранный прокурор обратился с иском в суд, потребовав от руководства предприятия данный проект разработать.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.