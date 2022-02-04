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Общество4 февраля 2022 13:12

Во Владимире дорожники нарушали экологические нормативы

Нарушение обнаружила Владимирская природоохранная прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, претензии надзорного ведомства появились к работе организации АО «ДЭП №7», занимающейся ремонтом автодорог общего пользования и расположенной на Московском шоссе, через дорогу от гипермаркета «Лента».

Как показала проверка, гараж и открытая автостоянка организации являются источниками выбросов в атмосферу оксида, диоксида азота, серы, бензина, керосина и других вредных веществ.

Кроме того, нарекания вызвала площадка предприятия, которая является еще и источником шума. Так, согласно заключениям областного Центра гигиены и эпидемиологии, уровень шума от работы транспорта на этой площадке превышает гигиенические нормативы почти на четверть.

В заключение, вопреки требованиям закона, «ДЭП №7» не разработал проект организации санитарно-защитной зоны.

По результатам проверки Владимирский природоохранный прокурор обратился с иском в суд, потребовав от руководства предприятия данный проект разработать.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.

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