Сити-менеджер Лакинска оставил свой пост

Глава администрации Лакинска покинул пост. 3 февраля отставку согласовали депутаты горсоветы, сообщает портал "Зебра ТВ". Эту информацию подтвердила заместитель сити-менеджера Наталья Николаева. Пока она будет исполнять его обязанности.

Алексей Андрианов стал сити-менеджером в ноябре 2018 года. Как сообщает издание "Голос кольчугинца", теперь он назначен новым врио главы администрации Кольчугинского района. Депутатам представил его врио первого заместителя губернатора Александр Ремига. Он охарактеризовал Андрианова как "человека с большим опытом. Он зарекомендовал себя, человеком дипломатичным и при этом, профессиональным хозяйственником".